Андрей Рублёв вылетел из топ-15 рейтинга ATP, Даниил Медведев сохранил позицию

Андрей Рублёв вылетел из топ-15 рейтинга ATP, Даниил Медведев сохранил позицию
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Андрей Рублёв потерял четыре позиции в рейтинге после того, как не смог защитить титул чемпиона турнира ATP-500 в Дохе (Катар). Карен Хачанов прибавил одну строчку и стал 16-й ракеткой мира, Даниил Медведев сохранил за собой 11-ю позицию. Топ-5 рейтинга ATP остался без изменений, испанец Карлос Алькарас продолжает уверенно возглавлять список лучших теннисистов мира.

Рейтинг ATP от 23 февраля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 550 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 400.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4555.
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4235.
7 (8). Тейлор Фриц (США) — 4220.
8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4080.
9 (9). Бен Шелтон (США) — 4050.
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405.

11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 2960.
16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2450.
18 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2210.

