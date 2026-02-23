Андрей Рублёв вылетел из топ-15 рейтинга ATP, Даниил Медведев сохранил позицию

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Андрей Рублёв потерял четыре позиции в рейтинге после того, как не смог защитить титул чемпиона турнира ATP-500 в Дохе (Катар). Карен Хачанов прибавил одну строчку и стал 16-й ракеткой мира, Даниил Медведев сохранил за собой 11-ю позицию. Топ-5 рейтинга ATP остался без изменений, испанец Карлос Алькарас продолжает уверенно возглавлять список лучших теннисистов мира.

Рейтинг ATP от 23 февраля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 550 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 400.

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4555.

5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4235.

7 (8). Тейлор Фриц (США) — 4220.

8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4080.

9 (9). Бен Шелтон (США) — 4050.

10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405.

11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 2960.

16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2450.

18 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2210.