«Какая же она красивая». Светлана Кузнецова рассказала о дружбе с Анной Курниковой

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своём отношении к бывшей первой ракетке мира в парном разряде Анне Курниковой.

«Увидела на просторах интернета видео Ани Курниковой. Как же такой личности не хватает в современном теннисе, какая же она красивая. Мне кажется, люди часто недооценивают её вклад в медийность тенниса.

Конечно, вспоминаю истории из юности. Мне было 16 лет, мы приехали на Orange Ball, и тогда капитан Евгения Александровна Манюкова, видимо, общавшаяся с Аней, пригласила нас в дом к Курниковой, представляете? Мы из России, увидев её дом и как она живёт, восприняли это как стимул работать ещё больше. Хотя внутри, конечно, казалось это всё недостижимо. Тем не менее было очень приятно.

Впервые с Аней я играла в Польше, прошла квалификацию, и нас поставили на Центральный корт – моя первая большая арена в жизни. Никогда это не забуду: перед выходом на корт мне показалось, что там целый футбольный стадион и что площадки перепутали. Я разворачивалась и не хотела выходить, меня буквально вытолкнули на корт. Я вела 5:2 в решающем сете, и Аня снялась из-за травмы плеча.

В будущем уже, конечно, виделись. Последние разы, когда я была в Майами, Аня приглашала в гости. Я познакомилась с Энрике. У неё прекрасная семья, сейчас воспитывают четырёх детей. Общаться, видеть её историю, понимать, как она через теннис перешла в другую медийную составляющую – это безумно ценно. Аня остаётся у всех на слуху и как отличная теннисистка, и как супруга Энрике, помогающая ему в менеджменте, и как яркая личность – это, конечно, очень круто. Пост нахлынувшей ностальгии», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.