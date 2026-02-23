Скидки
Зверев рассказал, как диабет вдохновил его на создание благотворительного фонда

Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как диабет повлиял на его желание помогать другим людям с этим заболеванием и создать благотворительный фонд.

«С детства мне приходилось находить баланс между диабетом и спортом. Много лет я предпочитал не говорить об этом, но после травмы на «Ролан Гаррос» у меня появилось время подумать, и я понял, что важно помогать другим своим примером. В жизни ничего не длится вечно, включая теннис, поэтому я решил получать максимум удовольствия от того, что делаю», – приводит слова Зверева Punto De Break.

Звереву был диагностирован сахарный диабет в раннем детстве. Об этом он публично признался в 2022 году. Тогда же он принял решение организовать фонд поддержки людей, страдающих диабетом, который будет помогать обеспечивать лекарствами нуждающихся людей в развивающихся странах.

