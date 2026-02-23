«Горжусь тем, чего достигла». Пегула — о победе на «тысячнике» в Дубае

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула оценила своё выступление на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ). Пегула стала чемпионкой турнира, обыграв в финале украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 6:4.

«В начале турнира много говорили обо всех сильных игроках, которые не приняли участия в турнире, но мы показали, насколько силён женский теннис. Все четыре полуфиналистки были из топ-10, и я считаю, что мы устроили зрелищное шоу. Нелегко побеждать сильных теннисисток подряд, а именно это требуют такие турниры, поэтому я очень горжусь тем, чего достигла на той неделе в Дубае.

Ментально я была очень сильна на протяжении всего турнира, умела доверять тому, что умею делать, и верила, что вся проделанная работа принесёт плоды в нужный момент. Преодоление сложных ситуаций показывает мне, что я двигаюсь в правильном направлении», – приводит слова Пегулы Punto De Break.