«Человек, которого ты копируешь». Арина Соболенко показала футболку с говорящей надписью

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала личные фотографии на странице в социальных сетях. На снимках спортсменка позирует на берегу моря в майке с надписью «человек, которого ты копируешь».

«Новая футболка», — подписала публикацию Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии – 2026 Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 4:6, 6:4, 4:6 уступила чемпионке Уимблдона-2022 казахстанке Елене Рыбакиной (5).

После Australian Open Соболенко пока на корт не выходила. Белоруска снялась с турниров категории WTA-1000 в Дохе и Дубае.

