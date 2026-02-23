Скидки
«Уже не мог двигаться так, как нужно». Зверев — о причинах поражения от Алькараса на АО

Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какое влияние оказала физическая усталость на результат полуфинального матча Australian open – 2026 с испанцем Карлосом Алькарасом. Зверев проиграл встречу со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Мне кажется, что Австралия получилась удачной, я играл правильно. Если быть честным, я проиграл матч потому, что в конце просто устал. При счёте 5:4 у меня уже ничего не осталось.

Да, были несколько розыгрышей — особенно помню первый мяч в том гейме, где мне нужно было раньше бить справа, раньше бить слева. Но для этого нужно успевать к мячам, а я уже не мог двигаться так, как нужно. Наверное, это и стало причиной поражения. И, конечно, Карлос — в течение двух сетов у него была небольшая передышка в физическом плане, он двигался не так много, тогда как мне пришлось по-настоящему возвращаться в матч.

Но всё равно я считаю, что игра в Австралии в каком-то смысле стала успехом, даже несмотря на то, что я не выиграл турнир. Успехом в том плане, что моя игра работает и план, который мы наметили на этот год, похоже, приносит плоды. Я доволен этим, и мы продолжим работать дальше», – сказал Зверев в интервью Tennis TV.

