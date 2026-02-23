Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 99-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае. На старте соревнований он обыграл Беньямина Хассана из Ливана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 12 минут. За это время Вавринка сделал девять эйсов, две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Хассана пять подач навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Сетку соревнований в Дубае возглавил седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Его первым соперником станет представитель Китая Чжан Цзэ.