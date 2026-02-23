Скидки
Роджер Федерер посетил матч Стэна Вавринки на турнире ATP-500 в Дубае

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил турнир категории ATP-500 в Дубае. Он был замечен на матче трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», 99-й ракетки мира швейцарского теннисиста Стэна Вавринки.

Дубай (м). 1-й круг
23 февраля 2026, понедельник. 16:05 МСК
Стэн Вавринка
99
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Беньямин Хассан
289
Ливан
Беньямин Хассан
Б. Хассан

Фото: кадр из трансляции

Сегодня, 23 февраля, Вавринка вышел во второй круг турнира категории в Дубае. На старте соревнований он обыграл Беньямина Хассана из Ливана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Сетку соревнований в Дубае возглавил седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Его первым соперником станет представитель Китая Чжан Цзэ.

Комментарии
