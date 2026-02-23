Вавринка: надеюсь, смогу сыграть с Алькарасом хотя бы раз, прежде чем закончу карьеру

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 99-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался об уровне лидеров мирового рейтинга Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

«Новое поколение всегда будет лучше предыдущего. Если посмотреть на нынешний уровень Янника и Карлоса, он просто невероятно высок. Мне много раз довелось сыграть с Янником. Последние несколько раз было действительно тяжело. Надеюсь, я смогу сыграть с Карлосом хотя бы раз, прежде чем закончу карьеру», — приводит слова Вавринки Ubitennis.

Ранее Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае. На старте соревнований он обыграл Беньямина Хассана из Ливана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.