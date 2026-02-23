Скидки
Джон Макинрой высказался об особенностях сотрудничества с Карлосом Алькарасом

Джон Макинрой высказался об особенностях сотрудничества с Карлосом Алькарасом
Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о нюансах работы с лидерами мирового рейтинга на примере первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Я бы просто похлопал его по плечу перед выходом на корт. Для таких игроков, как он, большая часть того, что им говорит тренер, уже известна. Карлос — отличный игрок и прекрасно знает, кто ему нужен рядом, чтобы максимально использовать свои качества. Тренер, который добивается успеха с подобными игроками, — это тот, кто привносит тот незаметный нюанс, который склоняет чашу весов в трудные дни», — сказал Макинрой в интервью FirstSportz Tennis.

