Вавринка — о своей карьере: добился куда большего, чем когда-либо мог представить

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 99-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о своей страсти к теннису.

«Для меня самое важное – чтобы люди видели ту страсть, которую я вкладываю на корте. Этот маленький мальчик, мечтавший стать теннисистом, добился куда большего, чем когда-либо мог представить. Я всегда работал, чтобы превзойти себя, и всегда делал это со страстью, оставаясь собой на корте», — приводит слова Вавринки Ubitennis.

Ранее Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае. На старте соревнований он обыграл Беньямина Хассана из Ливана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.