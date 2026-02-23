Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 50 минут. За это время Оже-Альяссим сделал 11 эйсов, три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету его противника 10 подач навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Сетку соревнований в Дубае возглавил седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Его первым соперником станет представитель Китая Чжан Цзэ.