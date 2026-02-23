Скидки
Карен Хачанов назвал пять известных личностей, с которыми он хотел бы подружиться

Карен Хачанов назвал пять известных личностей, с которыми он хотел бы подружиться
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов назвал пять известных личностей, с которыми он хотел бы познакомиться.

«Аль Пачино, Джейсон Стэйтем, Майкл Джордан, Криштиану Роналду, Хабиб Нурмагомедов», — сказал Хачанов в интервью First&Red.

Ранее Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира АТР-500 в Дохе, уступив первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча теннисистов завершилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6. Далее он выступит на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который проходит с 23 по 28 февраля. Сетку соревнований возглавил седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.

