Медведев, Рублёв и Хачанов назвали своих лучших друзей в ATP-туре

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв назвали самых близких друзей в ATP-туре в интервью пресс-службе турнира в Дубае (ОАЭ).

Медведев: Карен Хачанов, Андрей Рублёв.

Хачанов: Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Александр Бублик.

Рублёв: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Александр Зверев, Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв выступят на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который проходит с 23 по 28 февраля. Соперником Даниила по первому кругу стал Цзюнчэн Шан (Китай), Андрея — Валентен Руае (Франция). Карен Хачанов сыграет с квалифаером Александром Шевченко из Казахстана.