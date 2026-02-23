Скидки
Кентен Алис — Джек Дрейпер, результат матча 23 февраля 2026, счет 0:2, 1-й круг ATP-500 в Дубае

Джек Дрейпер вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае
Комментарии

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае. На старте соревнований он обыграл Кентена Алиса из Франции. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3.

Дубай (м). 1-й круг
23 февраля 2026, понедельник. 20:30 МСК
Кентен Алис
68
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		3
7 10 		6
         
Джек Дрейпер
15
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 37 минут. За это время Дрейпер сделал 13 эйсов, одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Алиса восемь подач навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Сетку соревнований в Дубае возглавил седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.

