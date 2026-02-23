Джек Дрейпер вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае. На старте соревнований он обыграл Кентена Алиса из Франции. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3.

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 37 минут. За это время Дрейпер сделал 13 эйсов, одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Алиса восемь подач навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Сетку соревнований в Дубае возглавил седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.