Оксана Селехметьева обыграла Алисию Паркс на старте турнира WTA-250 в Остине

76-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Остине (США). На старте соревнований она одолела 95-ю ракетку мира американку Алисию Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время Селехметьева сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Паркс три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Во втором круге турнира WTA-250 в Остине Селехметьева сыграет с победительницей матча Анна Бондарь (Венгрия) — Камилла Рахимова (Узбекистан).