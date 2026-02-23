Оксана Селехметьева обыграла Алисию Паркс на старте турнира WTA-250 в Остине
76-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Остине (США). На старте соревнований она одолела 95-ю ракетку мира американку Алисию Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
Остин. 1-й круг
23 февраля 2026, понедельник. 20:10 МСК
95
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
76
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время Селехметьева сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Паркс три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
Во втором круге турнира WTA-250 в Остине Селехметьева сыграет с победительницей матча Анна Бондарь (Венгрия) — Камилла Рахимова (Узбекистан).
