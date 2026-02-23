Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: результаты матчей 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, в Дубае (ОАЭ) стартовал розыгрыш турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Дубай. 1-й круг. Результаты матчей 23 февраля:

Эшарги Моэ (Тунис, WC) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, Q) — 6:7, 7:6, 6:7;

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Беньямин Хассан (Ливан, WC) — 7:5, 6:3;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) – Чжан Чжичжэнь (Китай, SR) — 6:3, 7:6;

Кентен Алис (Франция, Q) – Джек Дрейпер (Великобритания, 4) — 6:7, 3:6.

Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.