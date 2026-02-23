Дрейпер — после длительной паузы в туре: так здорово соревноваться перед людьми

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае. На старте соревнований он обыграл Кентена Алиса из Франции. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Дрейпер провёл второй матч в текущем сезоне.

«Честно говоря, это так здорово — быть здесь, соревноваться перед людьми. Я был суровым противником сегодня. А мой соперник пытался играть хитро. Возможно, он был немного чище меня, но я не играл уже очень давно на турнирах, так что очень горжусь тем, как выступил сегодня», — сказал Дрейпер в интервью Sky Sports.

Сетку соревнований в Дубае возглавил седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.