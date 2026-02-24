Скидки
Анна Бондарь — Камилла Рахимова, результат матча 23 февраля, счет 0:2, 1-й круг WTA-250 в Остине

Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Остине, где сыграет с Селехметьевой
Комментарии

Узбекистанская, а ранее российская теннисистка Камилла Рахимова (92-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира WTA-250 в Остине (США). На старте соревнований она одолела представительницу Венгрии Анну Бондарь. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Остин. 1-й круг
23 февраля 2026, понедельник. 22:10 МСК
Анна Бондарь
65
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Камилла Рахимова
92
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Рахимова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Бондарь девять эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира WTA-250 в Остине Рахимова сыграет с российской теннисисткой Оксаной Селехметьевой.

Комментарии
