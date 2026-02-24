Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Остине, где сыграет с Селехметьевой
Поделиться
Узбекистанская, а ранее российская теннисистка Камилла Рахимова (92-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира WTA-250 в Остине (США). На старте соревнований она одолела представительницу Венгрии Анну Бондарь. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.
Остин. 1-й круг
23 февраля 2026, понедельник. 22:10 МСК
65
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
92
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Рахимова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Бондарь девять эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.
Во втором круге турнира WTA-250 в Остине Рахимова сыграет с российской теннисисткой Оксаной Селехметьевой.
Комментарии
- 24 февраля 2026
-
00:44
-
00:21
- 23 февраля 2026
-
23:35
-
22:48
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
20:53
-
20:33
-
19:55
-
19:47
-
18:41
-
18:05
-
17:53
-
16:54
-
14:33
-
13:43
-
13:15
-
10:47
-
10:00
-
09:33
-
09:30
-
09:16
-
08:49
-
03:24
-
01:38
-
00:59
-
00:52
-
00:04
- 22 февраля 2026
-
22:18
-
21:51
-
21:22
-
20:08
-
19:47
-
17:33