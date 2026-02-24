Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Остине, где сыграет с Селехметьевой

Узбекистанская, а ранее российская теннисистка Камилла Рахимова (92-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира WTA-250 в Остине (США). На старте соревнований она одолела представительницу Венгрии Анну Бондарь. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Рахимова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Бондарь девять эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира WTA-250 в Остине Рахимова сыграет с российской теннисисткой Оксаной Селехметьевой.