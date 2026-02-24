«Вернуться в тур было нелегко». Дрейпер — о травмах

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал своё возвращение в тур. На старте турнира категории ATP-500 в Дубае он обыграл Кентена Алиса из Франции. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Дрейпер провёл второй матч в текущем сезоне.

«Я очень долго жаждал ощущения соревнования. Я возвращаюсь к тому, что люблю, — соревноваться, получать адреналин от победы и заработанных очков. Многие люди помогли мне вернуться на корт после многих неприятностей за последние восемь месяцев. Вернуться сюда было нелегко. Это то, чем я действительно могу гордиться, и пусть так будет ещё долго», — сказал Дрейпер в интервью Sky Sports.