«Вернуться в тур было нелегко». Дрейпер — о травмах
Поделиться
15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал своё возвращение в тур. На старте турнира категории ATP-500 в Дубае он обыграл Кентена Алиса из Франции. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Дрейпер провёл второй матч в текущем сезоне.
Дубай (м). 1-й круг
23 февраля 2026, понедельник. 20:30 МСК
68
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
15
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
«Я очень долго жаждал ощущения соревнования. Я возвращаюсь к тому, что люблю, — соревноваться, получать адреналин от победы и заработанных очков. Многие люди помогли мне вернуться на корт после многих неприятностей за последние восемь месяцев. Вернуться сюда было нелегко. Это то, чем я действительно могу гордиться, и пусть так будет ещё долго», — сказал Дрейпер в интервью Sky Sports.
Комментарии
- 24 февраля 2026
-
00:44
-
00:21
- 23 февраля 2026
-
23:35
-
22:48
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
20:53
-
20:33
-
19:55
-
19:47
-
18:41
-
18:05
-
17:53
-
16:54
-
14:33
-
13:43
-
13:15
-
10:47
-
10:00
-
09:33
-
09:30
-
09:16
-
08:49
-
03:24
-
01:38
-
00:59
-
00:52
-
00:04
- 22 февраля 2026
-
22:18
-
21:51
-
21:22
-
20:08
-
19:47
-
17:33