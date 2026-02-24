Юлия Путинцева проиграла на старте турнира в Мексике

Представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг турнира в Мериде (Мексика). На старте соревнований она уступила представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой со счётом 4:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. За это время Путинцева сделала, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы девять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Турнир в Мериде проходит с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является представительница США Эмма Наварро.