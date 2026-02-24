Юлия Путинцева проиграла на старте турнира в Мексике
Поделиться
Представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг турнира в Мериде (Мексика). На старте соревнований она уступила представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой со счётом 4:6, 6:1, 6:4.
Мерида. 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 00:50 МСК
122
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|4
77
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. За это время Путинцева сделала, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы девять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.
Турнир в Мериде проходит с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является представительница США Эмма Наварро.
Комментарии
- 24 февраля 2026
-
03:31
-
00:44
-
00:21
- 23 февраля 2026
-
23:35
-
22:48
-
22:24
-
22:17
-
21:59
-
20:53
-
20:33
-
19:55
-
19:47
-
18:41
-
18:05
-
17:53
-
16:54
-
14:33
-
13:43
-
13:15
-
10:47
-
10:00
-
09:33
-
09:30
-
09:16
-
08:49
-
03:24
-
01:38
-
00:59
-
00:52
-
00:04
- 22 февраля 2026
-
22:18
-
21:51
-
21:22
-
20:08
-
19:47