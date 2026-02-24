Скидки
ITIA отстранила от соревнований троих теннисистов из России и Сербии

Комментарии

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о временном отстранении от соревнований троих теннисистов — Марка Кауфмана (Россия), Драгиньи Вуковича (Сербия) и Милы Масич (Сербия).

Сообщается, что 20-летний Марк Кауфман, максимальным показателем которого в мировых рейтингах является 2023-е место в парном разряде, был отстранён от соревнований с 24 декабря 2025 года за несоблюдение регламента. Поданная игроком апелляция была отклонена.

25-летний Вукович (максимальный рейтинг — 527-е место в одиночном разряде) и 28-летняя Масич (максимальный рейтинг — 875-е место в одиночном разряде) были отстранены в декабре 2025 года за вероятность серьёзного нарушения. Поданная Масич апелляция также была отклонена.

В период временного отстранения, которое продлится до завершения окончательного расследования ситуации, спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой членов ITIA (ATP, ITF, WTA, Австралийской теннисной федерации, Французской федерации тенниса, Уимблдона и USTA) или любой национальной ассоциации.

