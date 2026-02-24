Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — Эмилиана Аранго, результат матча 24 февраля 2026, счет 0:2, 1-й круг турнира в Мериде

Анастасия Потапова проиграла в первом круге турнира в Мексике
Комментарии

91-я ракетка мира Анастасия Потапова, представляющая Австрию, не смогла выйти во второй круг турнира в Мериде (Мексика). На старте соревнований она проиграла колумбийке Эмилиане Аранго (59-я в рейтинге WTA) со счётом 6:7 (0:6), 2:6.

Мерида. 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 05:55 МСК
Эмилиана Аранго
59
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		2
         
Анастасия Потапова
91
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Потапова не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге соревнований Аранго встретится с 34-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой.

Турнир в Мериде проходит с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является представительница США Эмма Наварро.

Календарь турнира в Мериде
Сетка турнира в Мериде
Материалы по теме
Юлия Путинцева проиграла на старте турнира в Мексике
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android