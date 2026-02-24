Анастасия Потапова проиграла в первом круге турнира в Мексике

91-я ракетка мира Анастасия Потапова, представляющая Австрию, не смогла выйти во второй круг турнира в Мериде (Мексика). На старте соревнований она проиграла колумбийке Эмилиане Аранго (59-я в рейтинге WTA) со счётом 6:7 (0:6), 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Потапова не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге соревнований Аранго встретится с 34-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой.
Турнир в Мериде проходит с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является представительница США Эмма Наварро.
