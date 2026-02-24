Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 24 февраля
Сегодня, 24 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится розыгрыш турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня турнира.
Турнир АТР-500, 2026 год. Дубай. Первый круг. Расписание матчей 24 февраля (время московское):
- 13:00. Даниил Медведев – Цзюнчэн Шан (Китай);
- 13:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Дженсон Бруксби (США);
- 13:00 Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Денис Шаповалов (Канада);
- 14:30. Фабиан Марожан (Венгрия) – Артур Риндеркнеш (Франция);
- 14:30. Александр Шевченко (Казахстан) – Карен Хачанов;
- 15:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан);
- 16:00. Артюр Фис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия);
- 16:00. Отто Виртанен (Финляндия) – Таллон Грикспор (Нидерланды);
- 17:30. Алексей Попырин (Австралия) – Камиль Майхшак (Польша);
- 18:00. Уго Умбер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция);
- 18:00. Якуб Меншик (Чехия) – Хуберт Хуркач (Польша);
- 19:30. Андрей Рублёв – Валентен Руае (Франция).
Комментарии