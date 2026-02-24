Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 24 февраля

Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 24 февраля
Комментарии

Сегодня, 24 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится розыгрыш турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня турнира.

Турнир АТР-500, 2026 год. Дубай. Первый круг. Расписание матчей 24 февраля (время московское):

  • 13:00. Даниил Медведев – Цзюнчэн Шан (Китай);
  • 13:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Дженсон Бруксби (США);
  • 13:00 Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Денис Шаповалов (Канада);
  • 14:30. Фабиан Марожан (Венгрия) – Артур Риндеркнеш (Франция);
  • 14:30. Александр Шевченко (Казахстан) – Карен Хачанов;
  • 15:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан);
  • 16:00. Артюр Фис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия);
  • 16:00. Отто Виртанен (Финляндия) – Таллон Грикспор (Нидерланды);
  • 17:30. Алексей Попырин (Австралия) – Камиль Майхшак (Польша);
  • 18:00. Уго Умбер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция);
  • 18:00. Якуб Меншик (Чехия) – Хуберт Хуркач (Польша);
  • 19:30. Андрей Рублёв – Валентен Руае (Франция).
Сетка турнира ATP-500 в Дубае
Материалы по теме
Медведев начинает борьбу в Дубае! Ещё сыграют Хачанов, Рублёв и Бублик. LIVE!
Live
Медведев начинает борьбу в Дубае! Ещё сыграют Хачанов, Рублёв и Бублик. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android