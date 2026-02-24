WTA указала российский флаг рядом с именем Селехметьевой в матче первого круга в Остине

Женская теннисная ассоциация (WTA) указала российский флаг рядом с именем 76-й ракетки мира Оксаны Селехметьевой в матче первого круга турнира WTA-250 в Остине (США). На старте соревнований россиянка одолела 95-ю ракетку мира американку Алисию Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
Фото: Скриншот из трансляции
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
Флаг России появился рядом с фамилией Селехметьевой после завершения первого сета. С 2022 года теннисистки из России выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Во втором круге турнира в Остине Селехметьева сыграет с бывшей российской теннисисткой Камиллой Рахимовой, которая ныне представляет Узбекистан.
Соревнования в Остине проходят с 23 февраля по 1 марта. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула.
