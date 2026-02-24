Скидки
Турнир ATP-500 в Акапулько пройдёт в штатном режиме, несмотря на беспорядки в Мексике

Турнир категории ATP-500 пройдёт в Акапулько в обычном режиме, несмотря на беспорядки в Мексике после убийства лидеров одного из картелей. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы турнира.

«Abierto Mexicano Telcel сообщает, что слухи, распространяемые в прессе и социальных сетях о предполагаемой отмене турнира из-за проблем с безопасностью в Халиско, являются ложными. Турнир не публиковал никаких уведомлений об отмене. Мероприятие пройдёт по расписанию, турнир будет проходить в обычном режиме.

Мы остаёмся в координации и постоянном контакте с федеральными, государственными и муниципальными властями, соблюдая установленные протоколы безопасности», – говорится в официальном обращении пресс-службы турнира.

Акапулько находится в примерно 800 км от Гвадалахары — эпицентра столкновений в стране. Ранее болельщики сообщали об усилении мер безопасности рядом с ареной.

Сетка турнира ATP-500 в Акапулько
