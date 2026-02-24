Медведев — Шан: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга турнира ATP-500 в Дубае
Сегодня, 24 февраля, на хардовых кортах Дубая продолжается турнир категории ATP-500. В матче первого круга сразятся 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Китая Цзюнчэн Шан, занимающий в рейтинге ATP 262-е место.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 13:00 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
262
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Начало матча запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Цзюнчэна Шана.
Медведев ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у Шана на прошлой неделе в первом круге турнира в Дохе — 6:4, 6:2.
Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.
