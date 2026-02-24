«Становлюсь всё более уверенным в себе». Рублёв — о поражении в 1/2 финала в Дохе
18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём поражении в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Он уступил лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (3:7), 4:6.
Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Думаю, в Дохе показал хороший теннис в каждом матче. Мне кажется, что переход в моей игре постепенно начинает обретать форму, и я становлюсь всё более уверенным в себе. Теперь добавляю больше агрессии на бэкхенде, смелее выхожу к сетке, увереннее подаю вторую подачу, лучше меняю направление… Добавляю всё больше и больше элементов, постепенно всё начинает получаться. Я на правильном пути, мне просто нужно продолжать работать над этим, чтобы завершить переход», — приводит слова Рублёва Tennis TV.
