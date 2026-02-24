Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Становлюсь всё более уверенным в себе». Рублёв — о поражении в 1/2 финала в Дохе

«Становлюсь всё более уверенным в себе». Рублёв — о поражении в 1/2 финала в Дохе
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём поражении в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Он уступил лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Думаю, в Дохе показал хороший теннис в каждом матче. Мне кажется, что переход в моей игре постепенно начинает обретать форму, и я становлюсь всё более уверенным в себе. Теперь добавляю больше агрессии на бэкхенде, смелее выхожу к сетке, увереннее подаю вторую подачу, лучше меняю направление… Добавляю всё больше и больше элементов, постепенно всё начинает получаться. Я на правильном пути, мне просто нужно продолжать работать над этим, чтобы завершить переход», — приводит слова Рублёва Tennis TV.

Материалы по теме
Медведев начинает борьбу в Дубае! Ещё сыграют Хачанов, Рублёв и Бублик. LIVE!
Live
Медведев начинает борьбу в Дубае! Ещё сыграют Хачанов, Рублёв и Бублик. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android