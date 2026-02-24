Рублёв — об изменениях в игре: это заставляет тебя жертвовать матчами, падением в рейтинге

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об изменениях в своей игре, а также заявил, что уверен в возвращении своей лучшей версии. Во время матча в Дохе с Карлосом Алькараса россиянин ставил первую ракетку мира в затруднительное положение, чаще выходя к сетке.

«Многим игрокам нужно делать такие изменения, но когда ты в матче на самом высоком уровне, будешь использовать те оружия, которые всегда использовал и знаешь, что они работают. Ключ в том, чтобы пытаться использовать эти новые оружия, которые сначала не будут работать и заставят тебя жертвовать матчами, неделями и месяцами с плохими результатами и падением в рейтинге, чтобы в долгосрочной перспективе суметь сделать этот переход. Мало-помалу я добиваюсь того, чтобы эти вещи работали, набираюсь уверенности. Возможно, в следующем матче буду делать это чаще и начну больше доверять этому новому стилю, чтобы сравнить его с тем, как играл раньше. На этом уровне нужно уметь всё», — приводит слова Рублёва Tennis TV.