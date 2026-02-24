Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — об изменениях в игре: это заставляет тебя жертвовать матчами, падением в рейтинге

Рублёв — об изменениях в игре: это заставляет тебя жертвовать матчами, падением в рейтинге
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об изменениях в своей игре, а также заявил, что уверен в возвращении своей лучшей версии. Во время матча в Дохе с Карлосом Алькараса россиянин ставил первую ракетку мира в затруднительное положение, чаще выходя к сетке.

«Многим игрокам нужно делать такие изменения, но когда ты в матче на самом высоком уровне, будешь использовать те оружия, которые всегда использовал и знаешь, что они работают. Ключ в том, чтобы пытаться использовать эти новые оружия, которые сначала не будут работать и заставят тебя жертвовать матчами, неделями и месяцами с плохими результатами и падением в рейтинге, чтобы в долгосрочной перспективе суметь сделать этот переход. Мало-помалу я добиваюсь того, чтобы эти вещи работали, набираюсь уверенности. Возможно, в следующем матче буду делать это чаще и начну больше доверять этому новому стилю, чтобы сравнить его с тем, как играл раньше. На этом уровне нужно уметь всё», — приводит слова Рублёва Tennis TV.

Материалы по теме
Медведев начинает борьбу в Дубае! Ещё сыграют Хачанов, Рублёв и Бублик. LIVE!
Live
Медведев начинает борьбу в Дубае! Ещё сыграют Хачанов, Рублёв и Бублик. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android