«Ты автоматически доверяешь. Он всегда прав». Рублёв — о влиянии Сафина на его игру

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин сыграл ключевую роль в его трансформации.

«Мы не особо много об этом говорим, но, очевидно, что Марат в это верит. Он тот, кто говорит: «Давай сделаем это, и увидишь, как пойдёт хорошо». Ты автоматически доверяешь. Он всегда прав», — приводит слова Рублёва Tennis TV.

Андрей Рублёв принимает участие в турнире ATP-500 в Дубае. В первом круге он сыграет с французским теннисистом Валентеном Руае (54-й в рейтинге). Встреча пройдёт сегодня, 24 февраля, в 19:30 мск.