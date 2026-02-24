Дрейпер — о турнире в Дубае: возвращение мотивирует меня и делает очень счастливым

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался об участии на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он обыграл француза Кентена Алиса со счётом 7:6 (10:8), 6:3.

«Никогда раньше не участвовал в этом турнире, но чувствую себя здесь очень комфортно. Знаю, что многие британцы любят Дубай. Возвращение на турнир мотивирует меня и делает очень счастливым на личном уровне. Просто хочу вернуться к соревнованиям. Честно говоря, психологически этот процесс был непростым: ты переходишь от состояния бешеной скорости, достижения целей, постоянного прилива адреналина… К своего рода нормальной жизни, почти нормальной, но где жизнь течёт гораздо медленнее.

Прошло много времени с тех пор, как я отсутствовал так долго, поэтому я максимально использовал это время. Старался быть благодарным за время, проведённое с семьёй, дома, но в то же время всё вращалось вокруг скорейшего возвращения на корт, поэтому я счастлив», — приводит слова Дрейпера The National.