Хачанов — Шевченко: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга турнира ATP-500 в Дубае

Сегодня, 24 февраля, на хардовых кортах Дубая продолжается турнир категории ATP-500. В матче первого круга сразятся 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Казахстана Александр Шевченко, занимающий в рейтинге ATP 92-е место.

Начало матча запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Кареном Хачановым и Александром Шевченко.

Счёт личных встреч равный — 1-1. При этом на харде в Метце-2023 победил Шевченко (6:4, 6:4), а Хачанов выиграл с точно таким же счётом во втором круге римского «Мастерса» в 2024-м.

Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.