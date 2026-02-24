Скидки
«Лучше понимаю ценность своего тела». Джек Дрейпер — о восстановлении после травмы

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, почему травма руки оказалась такой сложной в лечении.

«Самое сложное в этой травме то, что нет единственно правильного ответа на вопрос, как она заживает. Это не разрыв мышц живота, например, когда ты знаешь, что пройдёт две-три недели — и ты будешь в порядке. Это нечто, что требует месяцев, месяцев и месяцев, никогда не знаешь, когда вернёшься на 100%. Поэтому трудно оставаться позитивным и смотреть вперёд. Многие люди подходили ко мне, чтобы помочь, потому что бывают дни, когда тебе плохо. Нужно использовать эти взлёты и падения как топливо, чтобы они делали тебя сильнее. Стараюсь думать, что я молод, у меня впереди ещё огромная карьера, так что важно не торопиться в этом процессе.

Мои привычки вне корта немного изменились. Стараюсь спать больше и восстанавливаться лучше. Гораздо лучше понимаю ценность своего тела. Научился не сходить с ума и не работать на износ всё время — это марафон, а не спринт», — приводит слова Дрейпера The National.

