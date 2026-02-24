Дрейпер — о Джоковиче: он пример долголетия и величия, тот, на кого я хочу равняться

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер заявил, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович оказал на него большее влияние и продолжает быть источником вдохновения.

«Для меня он величайший игрок всех времён. Ничто из того, чего он добивается, не может меня удивить. Он пример долголетия и величия. Тот факт, что Джокович 10 раз побеждал в Австралии и дошёл до финала, стремясь к 11-й победе… Это вдохновляет меня. Новак — источник вдохновения, тот, на кого я хочу равняться», — приводит слова Дрейпера The National.

Напомним, в финале Australian Open — 2026 Новак Джокович проиграл лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.