Эмма Радукану стала амбассадором бренда Uniqlo

25-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану начала сотрудничество с японским брендом одежды Uniqlo после того, как на протяжении всей профессиональной карьеры играла в форме Nike.

Фото: Аккаунт Uniqlo Ambassadors в соцсети

«Представляем Эмму Радукану, нашего нового посла бренда и лучшую британскую теннисистку.

Эмма будет продвигать философию LifeWear от UNIQLO, которая заключается в стремлении к совершенству, внесении значимого вклада в общество и расширении возможностей следующего поколения», — написала пресс-служба аккаунта Uniqlo Ambassadors в соцсети.

В 2021 году Радукану становилась победительницей Открытого чемпионата США. В начале текущего года она прекратила сотрудничество со своим тренером Франсиско Ройгом.