Даниил Медведев — Цзюнчэн Шан, результат матча 24 февраля 2026, счёт 2:0, 1-й круг; ATP 500 Дубай

Медведев в двух сетах обыграл Шана и вышел во второй круг «пятисотника» в Дубае
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл соперника из Китая Цзюнчэна Шана, занимающего в рейтинге ATP 262-е место, и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае. Встреча спортсменов продлилась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 13:15 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Цзюнчэн Шан
262
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

По ходу матча Медведев сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Шан ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Следующим соперником Медведева станет швейцарец Стэн Вавринка, занимающий в рейтинге ATP 99-е место.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
