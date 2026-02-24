Скидки
Пабло Карреньо-Буста — Денис Шаповалов, результат матча 24 февраля 2026, счёт 2:0, 1-й круг; ATP 500 Дубай

Карреньо-Буста обыграл Шаповалова в первом круге турнира ATP-500 в Дубае
Комментарии

124-я ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста в первом круге «пятисотника» в Дубае обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова, занимающего в рейтинге ATP 36-ю строчку, и вышел в следующий круг. Встреча соперников продлилась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 13:10 МСК
Пабло Карреньо-Буста
124
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Денис Шаповалов
36
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

По ходу матча Карреньо-Буста не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Шаповалов подал навылет восемь раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 9.

Далее Карреньо-Буста сыграет с победителем матча между французом Артюром Фисом и чехом Иржи Легечкой.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
