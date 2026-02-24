Алькарас — второй по молодости, кто провёл 60 недель в статусе лидера рейтинга ATP

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас (22 года 294 дня) стал вторым по молодости игроком, который провёл 60 недель на позиции №1 в мировом рейтинге ATP с момента его первой публикации в 1973 году. Об этом сообщает OptaAce.

Лидером по этому показателю является австралиец Ллейтон Хьюитт (21 год 316 дней). Далее идут американцы Пит Сампрас (22 года 313 дней), Джимми Коннорс (23 года 13 дней) и Джон Макинрой (23 года 174 дня).

Рейтинг ATP от 23 февраля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 550 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 400.

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4555.

5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4235.

7 (8). Тейлор Фриц (США) — 4220.

8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4080.

9 (9). Бен Шелтон (США) — 4050.

10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405.