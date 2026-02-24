Скидки
Ян-Леннард Штруфф — Александр Бублик, результат матча 24 февраля 2026, счёт 0:2, первый круг; ATP 500 Дубай

Бублик вышел во второй круг «пятисотника» в Дубае, обыграв Штруффа
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл соперника из Германии Ян-Леннарда Штруффа, занимающего в рейтинге ATP 80-ю строчку, и вышел во второй круг турнира ATP-500, который проходит в Дубае. Встреча соперников продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 15:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
80
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

По ходу матча Штруфф подал навылет восемь раз, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. Бублик сделал 12 эйсов, также допустил две двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге соперником Бублика станет победитель матча между Отто Виртаненом и Таллоном Грикспором.

Сетка турнир ATP-500 в Дубае
