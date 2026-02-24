Бублик вышел во второй круг «пятисотника» в Дубае, обыграв Штруффа
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл соперника из Германии Ян-Леннарда Штруффа, занимающего в рейтинге ATP 80-ю строчку, и вышел во второй круг турнира ATP-500, который проходит в Дубае. Встреча соперников продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 15:10 МСК
80
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
10
Александр Бублик
А. Бублик
По ходу матча Штруфф подал навылет восемь раз, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. Бублик сделал 12 эйсов, также допустил две двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта.
В следующем круге соперником Бублика станет победитель матча между Отто Виртаненом и Таллоном Грикспором.
