Хачанов обыграл Шевченко и прошёл во второй круг «пятисотника» в Дубае
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл соперника из Казахстана Александра Шевченко, занимающего в рейтинге ATP 92-е место, и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 14:50 МСК
По ходу матча Шевченко выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Хачанов подал навылет четыре раза, также допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Хачанова станет американец Дженсон Бруксби, являющийся 49-й ракеткой мира.
