Александр Шевченко — Карен Хачанов, результат матча 24 февраля 2026, счёт 1:2, первый круг; ATP 500 Дубай

Хачанов обыграл Шевченко и прошёл во второй круг «пятисотника» в Дубае
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл соперника из Казахстана Александра Шевченко, занимающего в рейтинге ATP 92-е место, и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 14:50 МСК
Александр Шевченко
92
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 3
6 5 		6 6
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

По ходу матча Шевченко выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Хачанов подал навылет четыре раза, также допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Хачанова станет американец Дженсон Бруксби, являющийся 49-й ракеткой мира.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
