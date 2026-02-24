Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников объяснил, с чем связана остановка прогресса Мирры Андреевой

Кафельников объяснил, с чем связана остановка прогресса Мирры Андреевой
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался об игре российской теннисистки Мирры Андреевой после её поражения в четвертьфинале «тысячника» в Дубае (ОАЭ) от американки Аманды Анисимовой (6:2, 5:7, 6:7).

Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:25 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 4
2 		7 7 7
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

— Там матча вообще практически никакого не было. Анисимова допускала такое огромное количество невынужденных ошибок – матч просто не смотрелся. Если бы Мирра Андреева была в более-менее чётком психологическом состоянии, там был бы счёт 6:2, 6:1. Но счёт 6:2 в первом, ведёт во втором 2:0, 15:40 – ну вообще ничего не предвещает того, что матч каким-то образом может перевернуться. Три невынужденные ошибки, 2:1 – и понеслась.

Та же самая история, что была в предыдущем турнире с Мбоко в Дохе. Вот примерно один и тот же сценарий. Это всё как под копирку написано каким-то продюсером. Одна и та же история.

Если не будут никакие сейчас сделаны выводы… мне тяжело, знаете, говорить позитивные моменты в сторону игры Мирры, но реально, если сейчас не будут сделаны большие изменения, ей очень-очень сложно будет.

— Какие изменения должны произойти?
— Вплоть до психологического какого-то вмешательства. Я понимаю, с чем это всё связано. Это в первую очередь из-за того, что она не верит в собственную игру сейчас. То, что ей приносило плоды в прошлом году, когда она сама лезла на своих соперниц и у неё не было никакого ощущения давления, вот этого всего груза на плечах, она ничего не отстаивала. Сейчас все соперницы уже понимают, что из себя Мирра Андреева представляет на корте, какая у неё игра, как нужно нейтрализовывать её сильные стороны, чтобы добиться результата. И все это прекрасно всё понимают.

Поэтому нужно делать реальные изменения с тренером Кончитой Мартинес либо без неё, но с такой игрой маловероятно, что будет прогресс, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
«Я тоже чуть не заплакала». Слёзы Мирры после поражения в Дубае растрогали её соперницу
«Я тоже чуть не заплакала». Слёзы Мирры после поражения в Дубае растрогали её соперницу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android