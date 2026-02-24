Евгений Кафельников высказался об отдельных гонорарах Синнеру и Алькарасу в Дохе

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников поделился мнением относительно информации, что организаторы «пятисотника» в Дохе (Катар) выплатили испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру по $ 1,2 млн лишь за приезд и участие в соревнованиях.

«Вы должны понимать, что промоутеры реально компенсируют эти все затраты за счёт своих спонсорских других контрактов. Потому что, когда у тебя на турнире первая и вторая ракетки мира, люди, которых реально знает весь мир, они как рекламные двигатели твоего продукта. И это того стоит, потому что хочешь не хочешь, тебе нужно продавать билеты.

А билеты, когда они [Алькарас и Синнер] играют, огромное количество денег стоят, в среднем $ 300-400. А места, которые получше, и ещё дороже. Эти затраты, безусловно, окупаются. И такой порядок цифр уже давным-давно, уже лет 15 ещё с тех времён.

Начало положил Федерер где-то в 2006-2007 годах, когда он за счёт своего имени начал зарабатывать такие деньги. Потом – Надаль и Джокович, эта троица огромное количество денег заработала. И помогла другим таким же образом начать зарабатывать. Поэтому благодаря им такие заработки у теннисистов появились», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.