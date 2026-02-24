Скидки
Даниил Медведев оценил победу в первом круге «пятисотника» в Дубае

Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над китайцем Цзюнчэн Шаном в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:1, 6:3.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 13:15 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Цзюнчэн Шан
262
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

— Даниил, поздравляю. Это было даже лучше, чем твой матч с Шаном на прошлой неделе в Дохе.
— Если по счёту, то да, по игре – тяжело сказать точно. Немножко другой корт, немножко другие условия. Поэтому всё было немного по-другому. Первый сет был хороший, но при этом я отыграл брейк-пойнт. Это теннис, бывает, я смог подать. Второй сет был намного тяжелее, и да, последние два гейма, может быть, три, у него была немного травма, но до этого, мне кажется, была, скажем так, честная борьба, и я рад, что смог победить тяжёлого соперника, — сказал Медведев в видео на канале «Больше!».

Медведев второй раз подряд победил китайца — теперь в Дубае. И вышел на чемпиона ТБШ
