Даниил Медведев оценил победу в первом круге «пятисотника» в Дубае

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над китайцем Цзюнчэн Шаном в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:1, 6:3.

— Даниил, поздравляю. Это было даже лучше, чем твой матч с Шаном на прошлой неделе в Дохе.

— Если по счёту, то да, по игре – тяжело сказать точно. Немножко другой корт, немножко другие условия. Поэтому всё было немного по-другому. Первый сет был хороший, но при этом я отыграл брейк-пойнт. Это теннис, бывает, я смог подать. Второй сет был намного тяжелее, и да, последние два гейма, может быть, три, у него была немного травма, но до этого, мне кажется, была, скажем так, честная борьба, и я рад, что смог победить тяжёлого соперника, — сказал Медведев в видео на канале «Больше!».