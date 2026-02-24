Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев поделился ожиданиями от матча с Вавринкой во втором круге «пятисотника» в Дубае

Медведев поделился ожиданиями от матча с Вавринкой во втором круге «пятисотника» в Дубае
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с 40-летним швейцарцем Стэном Вавринкой в рамках второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Стэн Вавринка
99
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

— Давай посмотрим вперёд: очень интересный матч со Стэном Вавринкой. Как ты оцениваешь свои предыдущие встречи с ним?
— Да, на самом деле, мы много играли. С ним всегда тяжело играть, это его последний год в туре, поэтому я рад, что смогу с ним сыграть ещё раз. Он очень крутой вообще человек, и будет интересно.

— Придаёт ли матчу дополнительную глубину то, что он находится в своём прощальном турне?
— Ну, скажем так, для меня – нет, потому что это событие всё равно остаётся матчем, который нужно выиграть. Просто это круто — играть против такой легенды, как он, в этом году. Он играет как будто бы лучше, может быть, чем в предыдущем или два года назад. Это его последний, скажем так, рывок, поэтому я понимаю, что он отдаст все силы и будет бороться до конца, будет интересно, — сказал Медведев в видео на канале «Больше!».

Материалы по теме
Даниил Медведев оценил победу в первом круге «пятисотника» в Дубае
Материалы по теме
Медведев второй раз подряд победил китайца — теперь в Дубае. И вышел на чемпиона ТБШ
Медведев второй раз подряд победил китайца — теперь в Дубае. И вышел на чемпиона ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android