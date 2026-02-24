Медведев поделился ожиданиями от матча с Вавринкой во втором круге «пятисотника» в Дубае

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с 40-летним швейцарцем Стэном Вавринкой в рамках второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
— Давай посмотрим вперёд: очень интересный матч со Стэном Вавринкой. Как ты оцениваешь свои предыдущие встречи с ним?
— Да, на самом деле, мы много играли. С ним всегда тяжело играть, это его последний год в туре, поэтому я рад, что смогу с ним сыграть ещё раз. Он очень крутой вообще человек, и будет интересно.
— Придаёт ли матчу дополнительную глубину то, что он находится в своём прощальном турне?
— Ну, скажем так, для меня – нет, потому что это событие всё равно остаётся матчем, который нужно выиграть. Просто это круто — играть против такой легенды, как он, в этом году. Он играет как будто бы лучше, может быть, чем в предыдущем или два года назад. Это его последний, скажем так, рывок, поэтому я понимаю, что он отдаст все силы и будет бороться до конца, будет интересно, — сказал Медведев в видео на канале «Больше!».
