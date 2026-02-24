Стефанос Циципас проиграл в первом круге на турнире ATP-500 в Дубае, где защищал титул
30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас потерпел поражение от француза Уго Умбера (37-й номер рейтинга) в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу французского спортсмена.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 18:10 МСК
37
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
30
Стефанос Циципас
С. Циципас
Поединок продолжался 1 час 26 минут. За это время Циципас выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и заработал три брейк-пойнта. На счету Умбера семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Стефанос Циципас является действующим победителем турнира в Дубае. Во втором круге соревнований Уго Умбер сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Валентен Руае (Франция).
