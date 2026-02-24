Скидки
Уго Умбер — Стефанос Циципас, результат матча 24 февраля 2026, счёт 2:0, первый круг, турнир ATP 500 Дубай

Стефанос Циципас проиграл в первом круге на турнире ATP-500 в Дубае, где защищал титул
30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас потерпел поражение от француза Уго Умбера (37-й номер рейтинга) в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу французского спортсмена.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 18:10 МСК
Уго Умбер
37
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Стефанос Циципас
30
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Поединок продолжался 1 час 26 минут. За это время Циципас выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и заработал три брейк-пойнта. На счету Умбера семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Стефанос Циципас является действующим победителем турнира в Дубае. Во втором круге соревнований Уго Умбер сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Валентен Руае (Франция).

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
