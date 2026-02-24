Скидки
Карен Хачанов оценил победу над Шевченко на старте «пятисотника» в Дубае

Карен Хачанов оценил победу над Шевченко на старте «пятисотника» в Дубае
Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Александром Шевченко из Казахстана в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 14:50 МСК
Александр Шевченко
92
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 3
6 5 		6 6
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Очень тяжёлый матч, он подавал очень круто.
— В первом сете правда, я думаю, он был чуть-чуть лучше в нескольких аспектах, особенно на подаче. Правда, у меня не было как-то шансов на приёме. Те шансы, наверное, которые я ему предоставил, он их взял, сыграл отлично. Но потом, что мне понравилось, я смог чуть-чуть поднять свой уровень, смог перехватить инициативу и постепенно, постепенно начал нагнетать, брать инициативу на себя, начал чувствовать, что получаю преимущество, и смог играть до конца матча на таком же уровне. Очень рад.

— А как именно ты повысил уровень?
— Опять же, не знаю, энергией попробовал себя подбадривать больше, энергетику вот эту поймал внутри. В принципе, как-то больше, наверное, вошёл в игру, начал чуть-чуть, наверное, меняться в плане интенсивности, в плане ударов, особенно с приёма. Как раз всё начиналось с приёма. Как только я смог брейкануть его в первый раз во втором сете, сразу же как бы понял, что мне надо делать, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

