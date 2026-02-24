Алексей Попырин пробился во второй круг «пятисотника» в Дубае, обыграв Майхшака
Поделиться
47-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он одержал волевую победу над представителем Польши Камилем Майхшаком (56-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 18:50 МСК
47
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
56
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Попырин выполнил 10 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Майхшака четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Во втором круге «пятисотника» в Дубае Алексей Попырин сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Хуберт Хуркач (Польша).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 февраля 2026
-
21:31
-
21:17
-
20:23
-
19:44
-
19:29
-
19:01
-
18:49
-
18:34
-
17:06
-
16:25
-
16:16
-
14:40
-
14:31
-
13:16
-
12:37
-
12:31
-
12:30
-
11:56
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:29
-
10:01
-
09:50
-
09:38
-
08:30
-
07:50
-
07:20
-
03:31
-
00:44
-
00:21
- 23 февраля 2026
-
23:35
-
22:48
-
22:24
-
22:17