Алексей Попырин — Камиль Майхшак, результат матча 24 февраля 2026, счёт 2:0, первый круг, турнир ATP 500 Дубай

Алексей Попырин пробился во второй круг «пятисотника» в Дубае, обыграв Майхшака
47-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он одержал волевую победу над представителем Польши Камилем Майхшаком (56-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 18:50 МСК
Алексей Попырин
47
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Камиль Майхшак
56
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Попырин выполнил 10 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Майхшака четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во втором круге «пятисотника» в Дубае Алексей Попырин сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Хуберт Хуркач (Польша).

