Андрей Рублёв — Валентен Руае, результат матча 24 февраля 2026, счёт 2:0, первый круг, турнир ATP 500 Дубай

Андрей Рублёв уверенно обыграл Руае в первом круге турнира ATP-500 в Дубае
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он одержал победу над французом Валентеном Руае (54-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 20:00 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Валентен Руае
54
Франция
Валентен Руае
В. Руае

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. За это время Рублёв выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету Руае пять эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал «пятисотника» в Дубае Андрей Рублёв поспорит с французским теннисистом Уго Умбером (37-я ракетка мира).

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
