Андрей Рублёв уверенно обыграл Руае в первом круге турнира ATP-500 в Дубае
18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он одержал победу над французом Валентеном Руае (54-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 20:00 МСК
18
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
54
Валентен Руае
В. Руае
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. За это время Рублёв выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету Руае пять эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал «пятисотника» в Дубае Андрей Рублёв поспорит с французским теннисистом Уго Умбером (37-я ракетка мира).
