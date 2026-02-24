Андрей Рублёв уверенно обыграл Руае в первом круге турнира ATP-500 в Дубае

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он одержал победу над французом Валентеном Руае (54-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. За это время Рублёв выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету Руае пять эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал «пятисотника» в Дубае Андрей Рублёв поспорит с французским теннисистом Уго Умбером (37-я ракетка мира).