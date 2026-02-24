Скидки
Анна Блинкова — Ива Йович, результат матча 24 февраля 2026, счёт 0:2, первый круг, турнир WTA 250 Остин

Анна Блинкова проиграла Иве Йович в первом круге турнира WTA-250 в Остине
Комментарии

84-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Остине (США). В первом круге она потерпела поражение от 18-летней американки Ивы Йович (18-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.

Остин. 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 20:10 МСК
Анна Блинкова
84
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ива Йович
18
США
Ива Йович
И. Йович

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Йович шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Остине Ива Йович сыграет с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Айла Томлянович (Австралия).

Календарь турнира в Остине
Сетка турнира в Остине
