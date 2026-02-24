Анна Блинкова проиграла Иве Йович в первом круге турнира WTA-250 в Остине

84-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Остине (США). В первом круге она потерпела поражение от 18-летней американки Ивы Йович (18-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Йович шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Остине Ива Йович сыграет с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Айла Томлянович (Австралия).