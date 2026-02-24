Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: результаты матчей 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжился розыгрыш турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч второго игрового дня турнира.

Турнир АТР-500, 2026 год. Дубай. Первый круг. Результаты матчей 24 февраля: