Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: результаты матчей 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжился розыгрыш турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч второго игрового дня турнира.

Турнир АТР-500, 2026 год. Дубай. Первый круг. Результаты матчей 24 февраля:

  • Даниил Медведев – Цзюнчэн Шан (Китай) — 6:1, 6:3;
  • Зизу Бергс (Бельгия) – Дженсон Бруксби (США) — 3:6, 4:6;
  • Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Денис Шаповалов (Канада) — 6:2, 6:4;
  • Фабиан Марожан (Венгрия) – Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:3, 3:6, 4:6;
  • Александр Шевченко (Казахстан) – — Карен Хачанов 7:6, 2:6, 3:6;
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан) — 3:6, 4:6;
  • Отто Виртанен (Финляндия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) — 3:6, 4:6;
  • Алексей Попырин (Австралия) – Камиль Майхшак (Польша) — 3:6, 6:3, 7:5;
  • Уго Умбер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 7:5;
  • Якуб Меншик (Чехия) – Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 7:6;
  • Андрей Рублёв – Валентен Руае (Франция) — 6:3, 6:4.
